Jovem é morto a tiros dentro de carro na zona rural de Rio Preto

Segundo o B.O., polícia encontrou o veículo estacionado, com marcas de tiros nos vidros. Testemunha informou vítima buscaria uma motocicleta negociada pela internet.

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros dentro de um carro na Estância Alvorada, em São José do Rio Preto/SP, na noite de terça-feira (18).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou o veículo da vítima estacionado, com marcas de tiros nos vidros. Lucas Santana dos Santos estava baleado dentro do carro e a morte foi constatada pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com o B.O., um amigo da vítima e disse aos policiais que estava no banco do passageiro no momento dos disparos, mas conseguiu correr.

A testemunha informou, ainda, que foi ao bairro com Lucas para buscar uma moto que ele negociou pela internet.

Nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela polícia.

*Com informações do g1