Jovem é internada em estado grave e dois morrem após serem baleados em Barretos 

Vítimas de 20, 27 e 28 anos foram atingidas por disparos feitos por dupla em carro, enquanto estavam na porta de adega. Suspeitos não foram localizados.

Dois homens morreram e uma jovem foi internada em estado grave após serem baleados na madrugada deste sábado (5.fev) em Barretos/SP. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu por volta das 3h, na Avenida Miguel Abrão Miziara. Segundo o boletim de ocorrência, David Pereira de Mattos, de 27 anos, Filipe de Assis Santos, de 28 anos, e a manicure Vitória Caetano Nogueira, de 20 anos, estavam na porta de uma adega, quando dois homens chegaram em um Volkswagen Gol prata e começaram a atirar.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que os atiradores pareciam ter Filipe como alvo. Os tiros atingiram os três jovens e os suspeitos entraram no carro e fugiram.

David e Filipe foram levados à Santa Casa, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos.

Já Vitória também foi encaminhada ao hospital e permanece internada em estado grave.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, no local do crime, testemunhas apontaram os nomes de dois homens como sendo os autores dos tiros. Policiais fizeram buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados.

A perícia não pode ser feita na hora, porque o local já havia sido prejudicado, de acordo com a Polícia Civil. Os corpos dos dois jovens foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como homicídio qualificado e tentativa de homicídio e deverá ser investigado pelo 3º Distrito Policial.

