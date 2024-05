Jovem é encontrada morta e com sinais de asfixia dentro de quarto em Ilha Solteira 

Companheiro da mulher é suspeito do crime e não foi encontrado pela polícia. Mãe do suspeito encontrou a jovem morta após receber ligação do filho pedindo para que chamasse o resgate.

Uma jovem de 25 anos foi encontrada morta dentro do quarto de uma casa em Ilha Solteira/SP, na noite de quinta-feira (9.mai). A suspeita é de que ela foi asfixiada pelo companheiro, que não foi encontrado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do rapaz, de 25 anos, informou à polícia que havia recebido uma ligação do filho pedindo para chamar o resgate, pois Taila De Souza dos Santos estaria morta.

A mulher informou que o rapaz e a vítima teriam brigado, e que o suspeito deixou o local por receio de ser preso. Ela negou à polícia saber o paradeiro do filho.

A mulher pediu ajuda a um vizinho para entrar na casa do filho, quando encontrou a vítima em um colchão com sinais de asfixia.

O caso foi registrado como homicídio. O suspeito não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.

