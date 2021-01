Jovem é detido suspeito de invadir redes sociais e tentar extorquir prefeito de Araçatuba

Estudante de 27 anos confessou o crime; polícia apreendeu R$ 10 mil em espécie, um passaporte, um notebook, um celular e um crachá da Embaixada Americana.

Um estudante de 27 anos foi detido na manhã desta sexta-feira (22), em Araçatuba/SP, suspeito de invadir o e-mail do prefeito de Araçatuba Dilador Borges (PSDB) e as redes sociais da primeira-dama Deomerce Damasceno.

O caso foi registrado no início de janeiro. De acordo com as informações da polícia, a invasão teria acontecido no dia 20 de dezembro.

A família do prefeito informou à polícia que recebeu, após as invasões, mensagens no WhatsApp que exigiam a quantia de R$ 70 mil para que não fossem divulgadas na internet informações que seriam falsas e poderiam prejudicar o prefeito.

Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime e disse era para conseguir dinheiro. Na casa dele, foram apreendidos R$ 10 mil, um passaporte, um notebook, um celular e um crachá da Embaixada Americana. Ele foi ouvido e liberado.

O prefeito de Araçatuba e a primeira-dama ressaltaram a importância de ter cuidado ao acessar sites desconhecidos e, em caso de tentativa de extorsão, que as vítimas denunciem.

*Com informações do g1 e rp10