Jovem é baleado na zona norte de Votuporanga 

T.B.S., de 19 anos, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde segue internado em estado grave.

Um jovem de 19 anos foi baleado na Rua Rio Madeira esquina com a Rio Solimões, no Conjunto Habitacional Brisas Suaves, em Votuporanga/SP, no início da tarde desta sexta-feira (21.jan).

De acordo com o apurado pela reportagem do Diário, T.B.S., conhecido como ‘Saci’, integrava um grupo de jovens que estava pelo local sentado em frente uma residência, quando uma motocicleta com dois indivíduos teria passado e efetuado diversos disparos, sendo que atingiram a vítima, fugindo em seguida.

O jovem foi socorrido até o pronto-socorro do Mini-Hospital do Pozzobon, onde recebeu atendimento médico e devido à complexidade dos ferimentos acabou transferido para a Santa Casa de Votuporanga.

Procurado pela reportagem, o centro médico informou em nota que “T.B.S., passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave no momento”.

A Polícia Científica foi acionada e o caso encaminhado para a Polícia Civil.

Outro caso recente

Na manhã da última terça-feira (18.jan), um jovem de 23 anos sofreu um atentado a tiros em uma residência no bairro Marão, área nobre da cidade.

De acordo com a polícia, várias cápsulas de pistola calibre 9mm foram encontradas no local, o que poderia apontar a presença de mais de uma arma na cena do crime. Além de R.P.R., que segue internado em “estado considerado estável no momento”, segundo à Santa Casa de Votuporanga; um cachorro foi alvejado e morreu.

O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).