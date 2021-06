Jovem é baleado com três tiros na frente da casa da tia em Araçatuba 

Segundo o boletim de ocorrência, jovem contou à PM que homem que estava em um carro disparou; caso é investigado.

Um jovem de 20 anos foi baleado com três tiros em frente à casa da tia, no bairro Atlântico I, em Araçatuba/SP, no domingo (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na frente da casa quando um homem que estava em um carro disparou. Ela foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao pronto-socorro, mas acabou transferida à Santa Casa.

A Polícia Militar foi acionada e o jovem relatou que acredita que o crime foi um equívoco, ainda segundo o B.O.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

*Com informações do g1