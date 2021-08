Jovem é atingido por cinco tiros no rosto após discussão com ex-namorado da companheira em Votuporanga 

Segundo a Polícia Militar, suspeito foi até a casa da ex para pegar uma motocicleta emprestada, o que teria provocado a discussão com o jovem; autor fugiu.

Um jovem de 21 anos foi baleado com cinco tiros no rosto no bairro Vila Filomena, em Votuporanga/SP, na noite de segunda-feira (9). O suspeito é o ex-namorado da companheira.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi até a casa da ex para pegar uma motocicleta emprestada, o que teria provocado a discussão com o jovem.

O suspeito atirou na vítima, que foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga. Em seguida, foi transferida ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP e não tem previsão de alta.

O autor dos disparos fugiu. Na casa dele, a polícia apreendeu armas e drogas. O caso está sendo investigado.