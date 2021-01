Jovem é assassinado a tiros após discutir com vizinho em Rio Preto

Vítima foi atingida por três disparos. Ela não resistiu e morreu no local do homicídio.

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros no bairro Estância Todos Os Santos, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de quinta-feira (28).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida no rosto, no abdome e tórax após discutir com um vizinho de 18 anos. Ela não resistiu e morreu no local do homicídio.

O autor dos disparos foi preso e levado à delegacia, onde confessou o crime. Um revólver foi apreendido.

A Perícia Técnica foi acionada e realizou exames no local do assassinato. O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime ainda não está clara, mas será investigada durante o inquérito.

Com informações g1