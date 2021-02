Jovem é assassinada na frente da casa do namorado em Rio Preto

Crime aconteceu no bairro Nova Esperança. Rapaz disse à polícia que ouviu o barulho de tiros e saiu da casa encontrando a jovem, de 20 anos, ferida.

Uma auxiliar administrativa de 20 anos morreu após ser baleada na frente da casa do namorado, no bairro Nova Esperança, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada deste domingo (7).

De acordo com informações, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio e encontraram Maria Eduarda Vicetim de Lima caída no chão, com um ferimento no olho.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava esperando pelo namorado na frente da casa dele, quando uma motocicleta passou e criminosos fizeram os disparos.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o namorado da jovem disse que escutou o barulho dos tiros, saiu da casa e encontrou a namorada ensanguentada. Ele também contou que saiu da cadeia no final do ano passado e que não tem rixa com ninguém.

O namorado da vítima foi submetido a exame residuográfico. O caso será investigado pela DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais).