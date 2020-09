Jovem de Valentim Gentil morre após capotar carro na SP 320

Acidente foi nesta madrugada (26) na rodovia Euclides da Cunha, perto da Estância Krik.

Felipe Mariano Barreto de 25 anos, morador de Valentim Gentil, morreu nesta madrugada (26) após capotar veículo que dirigia na rodovia Euclides da Cunha (SP-320) no trecho entre Votuporanga e Valentim Gentil (Estância Krik).

De acordo com o registro da polícia, a vítima transitava pela rodovia com um Chevrolet Celta e no km 523 perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou.

O jovem sofreu ferimentos graves e não resistiu. O corpo de Felipe foi encaminhado ao IML de Votuporanga e será liberado à família para velório. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Civil.