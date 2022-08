Jovem de 25 anos morre em acidente em avenida de Fernandópolis

Outras três pessoas ficaram feridas.

Uma jovem de 25 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de sábado, 30, na avenida Augusto Cavalin, em Fernandópolis. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa da cidade.

Segundo testemunhas, as vítimas estavam um Fiat Palio que teria tentado uma ultrapassagem e acabou batendo em um Volkswagen Gol que estava parado na via, com o pisca alerta ligado.

Com o impacto da batida, o Palio rodou, lançando para fora os ocupantes do veículo. Tainá dos Santos Moreira, uma das vítimas, morreu no local do acidente.

Unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. O motorista do Palio e as outras duas mulheres que estavam no carro foram socorridos e encaminhados à Santa Casa. Já o motorista do Gol dispensou atendimento médico.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Fernandópolis e um inquérito deve ser aberto para investigar as causas do acidente. (Gabriel Vital – Diário WEB)