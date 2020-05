Jovem de 20 anos está desaparecida na região

A jovem mora no Jardim Viena em São José do Rio Preto.

Da Redação

Uma estudante de 20 anos está desaparecida desde a tarde desta quinta-feira, 7. A jovem mora no Jardim Viena em São José do Rio Preto junto com uma tia, quem registrou o boletim de desaparecimento.

De acordo com a ocorrência, a jovem saiu de casa sem dizer para onde ir e até agora não retornou. A tia acredita que ela saiu de casa pois chamaram a atenção dela por ela ter sido vista fumando.

Ela saiu de cada vestindo blusa preta e calça camuflada. A tia informou também que a jovem faz uso de remédios controlados.

Contato com a mãe dela pelo telefone (17) 99708.2564.