Jovem de 20 anos é baleado, tenta fugir e pedir socorro, mas morre em rotatória de Rio Preto

Vítima estava guardando o carrinho de bebê do enteado no carro de um motorista de aplicativo quando foi surpreendida por um suspeito armado.

Um jovem de 20 anos morreu baleado na Avenida Manoel de Freitas Assunção, no bairro Jardim Planalto, na noite de domingo (26.mar), em São José do Rio Preto/SP.

A câmera de segurança de um condomínio flagrou o momento em que o jovem chega baleado e, desesperado, pede socorro. Sem ser atendido, ele corre e é perseguido pelo agressor. A vítima morreu baleada.

Segundo o boletim de ocorrência, Luan Marques da Silva entrava em um carro de aplicativo, junto com a namorada e o filho de seis meses dela, quando um homem chegou e apontou uma arma para a vítima. Em seguida, Luan correu e o criminoso o acompanhou, atirando contra ele diversas vezes.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima foi atingida com pelo menos três tiros e morreu no local. O suspeito não foi identificado.

Até a manhã desta segunda-feira (27), o autor dos disparos não havia sido identificado. O caso foi registrado na Central de Flagrantes, como homicídio e será investigado pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto.

