Jovem de 18 anos morre e outro fica ferido ao serem baleados em Rio Preto; parentes das vítimas brigaram na UPA 

Wender Moura de Oliveira não resistiu aos ferimentos. Em Sud Mennucci/SP, um paciente e o pai dele foram agredidos, no mesmo dia, por sete pessoas que invadiram a Santa Casa.

Um jovem de 18 anos morreu e outro ficou ferido ao serem baleados por dois motociclistas no bairro João Paulo II, em São José do Rio Preto/SP. Durante o atendimento das vítimas, os familiares começaram a brigar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O crime ocorreu na noite de domingo (14.abr).

Segundo apurado, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra Wender Moura de Oliveira e outro adolescente, de 17 anos, que estavam no bairro João Paulo II. As vítimas foram socorridas e levadas à UPA do Jaguaré, mas Wender não resistiu.

Já o adolescente precisou ser transferido para a Santa Casa, onde seguia internado até a tarde desta segunda-feira (15). Depois de cometerem o crime, os criminosos fugiram.

A confusão na UPA entre os familiares foi registrada em vídeo e causou transtornos aos funcionários. Pelas imagens, é possível ouvir gritos.

A briga foi contida pela Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, que foram acionados pelos funcionários da unidade. O atendimento não precisou ser suspenso. Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso para localizar os suspeitos do crime.

Confusão em Sud Mennucci

No mesmo dia, um paciente e o pai dele foram agredidos com socos por sete pessoas que invadiram a Santa Casa de Sud Mennucci/SP. Durante a confusão, uma porta de vidro foi derrubada.

Conforme o delegado responsável pela investigação do caso, Rafael Sangaleto, na madrugada, um homem ameaçou uma mulher em uma festa em um clube, após ela se recusar a beijá-lo. No local, amigos dela começaram a agredir o rapaz.

Ele foi levado ao pronto-socorro com ferimentos. O filho da mulher e os amigos invadiram a unidade para agredir o homem novamente. Um vídeo da briga foi registrado. Pelas imagens, é possível ver o momento em que um dos agressores dá chutes e socos no rapaz.

A Polícia Militar foi acionada e identificou os envolvidos. A Polícia Civil investiga o caso. O atendimento na unidade não precisou ser suspenso. Ninguém foi preso.

Em nota, o hospital lamentou o ocorrido e disse que expressa profundo pesar diante deste triste episódio, ressaltando a falta de respeito demonstrada pelos agressores não apenas aos pacientes e seus familiares, mas também aos profissionais que ali exercem suas funções.

*Com informações do g1