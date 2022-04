Jovem dá à luz dentro de ambulância em rodovia de Jaci

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) transportava a jovem para um hospital de São José do Rio Preto/SP quando uma motociclista perdeu o controle da direção, caiu e ficou ferida.

Enquanto o trânsito permanecia interditado, a gestante entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino dentro da ambulância.

O bebê e a mãe foram encaminhados para o Hospital da Criança e Maternidade . A motociclista que caiu foi socorrida e levada para o pronto-socorro de Bady Bassitt/SP.