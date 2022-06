Jovem ateia fogo e esfaqueia colega de trabalho por atraso na entrega de pedidos em lanchonete 

Vítima foi socorrida e está internada em estado grave. Agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, em Birigui/SP.

O jovem de 23 anos preso por atear fogo e agredir o colega de trabalho com golpes de facão cometeu o crime depois de um desentendimento decorrente do atraso na entrega de pedidos da lanchonete onde trabalham, em Birigui/SP, segundo o boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro policial, eles discutiram na quinta-feira (23.jun), mas o crime aconteceu na noite de sexta-feira (24), quando o jovem foi até a lanchonete com um facão, duas facas de serra e álcool.

Câmeras de segurança registraram quando, do lado de fora do comércio, o agressor pegou um balde, jogou o álcool e ateou fogo no colega, de 30 anos. Ele também teria usado um spray aerossol e um isqueiro.

Com o corpo em chamas, a vítima correu para dentro da lanchonete e se escondeu atrás de um balcão. Em seguida, o agressor também entrou no prédio e a golpeou com o facão na região das costas. Funcionários e clientes que estavam no local tentaram separar a briga.

A vítima foi levada ao pronto-socorro de Birigui com 50% do corpo queimado, mas precisou ser encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa da cidade. Na noite de sábado, ela foi transferida para um hospital especializado em queimaduras de Marília/SP. O estado de saúde é considerado grave.

O agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Em depoimento, ele confessou que não se arrependeu do crime e que não ficou satisfeito porque não conseguiu matar o colega de trabalho.

*Com informações do g1