Jornalista lança livro de histórias no Memorial Unifev

Obra transforma programa de TV em arquivo de histórias de Votuporanga; evento é aberto a toda a comunidade.

Baú de Votu”, programa exibido semanalmente na TV Unifev, pelo canal digital 53.1, e comandado pelo jornalista José Carlos Pontes, vai se transformar em livro. O lançamento do “Baú de Votu – uma coleção de histórias de quem fez a cidade”, vai acontecer nesta sexta-feira (16.mai), a partir das 17h, no Memorial da Unifev, no Câmpus Centro, localizado na Rua Pernambuco, 4196. No prefácio, o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, ressalta que “a grande contribuição desta obra é dar voz e imagem para que essas pessoas e famílias estejam novamente em cena com suas memórias de vida e realizações que construíram muito do que Votuporanga é e representa no presente”.

O programa está no ar há mais de dois anos registrando entrevistas com moradores que chegaram à cidade nos anos 1940 ou pouco depois, além de descendentes das famílias pioneiras. Nas páginas impressas, esse acervo oral se transforma em um arquivo físico e digital: o livro reúne quase cem depoimentos, com detalhes sobre a origem das famílias e as atividades que exerciam e fizeram parte do desenvolvimento da cidade.