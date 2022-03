Jornalista Jocelito Paganelli morre aos 42 anos em São José do Rio Preto

Nascido em Catanduva, o jornalista, de 42 anos, atuava na TV TEM desde junho de 2017. Ele era conhecido por noticiar os bastidores da vida política em Rio Preto.

“Ainda estou sem palavras. Um jornalista primoroso, educado, ético e responsável. Um ser humano incrível, sincero, divertido, parceiro, amigo dos bons. Apesar da carreira consolidada, estava só começando. Que Deus o receba de braços abertos. Realmente, os bons morrem antes”, diz a jornalista Renata Fernandes, que trabalhou com ele no Diário da Região e na TV TEM.

Em nota, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), disse estar consternado com a morte precoce do jovem e competente jornalista Jocelito Paganelli.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do jornalista da TV TEM de Rio Preto, Jocelito Paganelli. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e solidariedade neste momento de dor.”

jornalista chegou a ser socorrido por equipes do Grupo de Resgate de Atendimento às Urgências (GRAU), mas não resistiu e morreu no apartamento onde morava.