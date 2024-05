Jornal americano publica artigo de docentes e egressos de Educação Física da Unifev

Pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Vivências Corporais; Journal of Exercise Physiology online é uma publicação da American Society of Exercise Physiologists

Docentes e egressos do curso de Educação Física da UNIFEV publicaram, no mês de abril, um artigo científico no Journal of Exercise Physiology online (Jornal de Fisiologia do Exercício). O periódico eletrônico profissional, revisado por pares e dedicado à pesquisa original em fisiologia do exercício, é uma publicação da American Society of Exercise Physiologists (Sociedade Americana de Fisiologistas do Exercício).

Toda a pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Vivências Corporais (NVC) da Unifev, sob a orientação do coordenador Prof. Dr. Valter Mariano dos Santos Júnior e contou com a participação dos ex-alunos José Renato Monteiro Lourenço e Jean César Andrade Souza. O coordenador do curso de Educação Física, Prof. Me. Valter Brighetti, colaborou no desenvolvimento do protocolo de avaliação. As Empresas Lion Fitness e New Cycle colaboraram para a realização do estudo, fornecendo equipamentos.

Segundo Mariano, o artigo intitulado “Validação do Simulador de Escada como Alternativa para Avaliação do Consumo Máximo de Oxigênio” teve como objetivo verificar se um teste máximo realizado em um Simulador de Escada pode ser considerado confiável, quando comparado ao teste em esteira utilizando o Protocolo de Bruce. “O consumo máximo de oxigênio (VO2 max) é uma medida crucial para avaliar a capacidade funcional. Tradicionalmente, essa avaliação é realizada em esteiras motorizadas ou bicicletas ergométricas. No entanto, a literatura científica carece de protocolos de avaliação utilizando o Simulador de Escada, o que representa uma lacuna na pesquisa científica”, explicou.

A coleta de dados foi realizada por meio de avaliações agudas na esteira e no Simulador de Escada, utilizando uma esteira Inbrasport® e um Simulador de Escada New Cicle® SE01. Para análise dos gases expirados, foi utilizado um analisador de gases VO2000 da MedGraphics®, controlado pelo software Ergomet®, juntamente com um eletrocardiograma modelo HW. Os participantes tinham idade média a partir de 25 anos, peso a partir de 72,41 kg, altura a partir de 171,38 cm e Índice de Massa Corpórea (IMC) a partir de 24,59. “O consumo máximo de oxigênio apresentado na esteira foi de 42,63 ± 11,29 mL·kg-1·min-1 e no Simulador de Escada foi de 42,59 ± 12,74 mL·kg-1·min-1, não apresentando diferença significativa. Os dados de ambos os testes indicam que o Simulador de Escada é eficiente para avaliação da potência aeróbia, o que torna o estudo inédito no mundo”, comemorou Mariano.

Para o coordenador do NVC, que é composto pela Academia Unifev e pela Sala de Avaliação Física e Fisiologia do Exercício, a pesquisa é importante porque preenche lacunas na literatura científica, impulsiona o desenvolvimento tecnológico, forma estudantes, impacta a prática clínica e promove colaborações interdisciplinares. “Essa pesquisa amplia o conhecimento científico, beneficia a sociedade e impulsiona avanços na área da saúde e do desempenho humano, sendo uma evidência exitosa envolvendo alunos e professores do curso de Educação Física da Unifev”.

Finalizando, Mariano enfatizou a relevância da publicação do artigo pelo periódico da Sociedade Americana de Fisiologistas do Exercício. “Além da importância dos dados coletados, trata-se de um estudo inédito no mundo. Isso permite que nossos egressos sejam abraçados pela pesquisa e os incentiva a dar continuidade em seus estudos na pós-graduação”, encerrou.

O artigo está disponível no site: https://www.asep.org/ resources/jep-online/