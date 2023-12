Jorge volta de empréstimo, mas não deve ficar no Palmeiras 

Jogador de 27 anos sofreu grave lesão e entrou em campo só quatro vezes pelo Fluminense; tendência é de que ele seja emprestado novamente.

O Palmeiras terá o retorno do lateral-esquerdo Jorge após o término do empréstimo para o Fluminense, em 31 de dezembro. Aos 27 anos, o jogador não está nos planos de Abel Ferreira para a próxima temporada.

Contratado pelo Verdão em 2021, Jorge fez 31 partidas pelo clube e nunca conseguiu se firmar como titular. Revelado pelo Flamengo, o lateral passou por Santos, Monaco, Porto e Basel, seu último clube antes de retornar ao Brasil.

Emprestado ao Fluminense, Jorge sofreu uma lesão de ligamento e menisco no joelho direito. Foram apenas quatro jogos pela equipe carioca e o restante da temporada em tratamento.

Jorge pediu ao Palmeiras para se recuperar no Fluminense. O jogador deve iniciar 2024 em condições de entrar em campo.

Mesmo com contrato até o fim de 2025 com o clube, o lateral não está nos planos de Abel Ferreira. Com Piquerez e Vanderlan como opções, o técnico português deve abrir mão do jogador.

A tendência é que Jorge seja novamente emprestado. O lateral chegou sem custos ao Palmeiras, que é dono de 50% dos direitos econômicos.

*Com informações do ge