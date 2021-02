Jorge Seba tem contas da campanha de 2020 aprovadas pela Justiça Eleitoral

Outros dois candidatos nas últimas eleições municipais, João Garcia (Podemos) e Hery Kattwinkel (PTB) ainda não tiveram suas contas julgadas.

A campanha de 2020 que elegeu o prefeito Jorge Seba (PSDB) e o vice-prefeito Cabo Valter (MDB), foi aprovada pelo juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga/SP, Reinaldo Moura de Souza. Ao decidir, o magistrado entendeu como correta a aplicação de R$ 414 mil dos R$ 430 mil que recebeu em doação para sua campanha eleitoral.

Contudo, dois apontamentos foram feitos pelo juiz; quanto as redes sociais, um gasto a mais de R$ 86 em impulsionamento nas plataformas que não foi esclarecido e a emissão de uma nota fiscal, no valor de R$ 100 destinada ao CNPJ de campanha, não tendo os candidatos comprovado que esse gasto não aconteceu. Diante do quadro, o juiz determinou a devolução do montante de R$ 186 para o Tesouro Nacional: “Deste modo, ante a não constatação de irregularidades que comprometam a integridade das contas, aprovo as contas prestadas pelo candidato em epígrafe, relativas ao pleito municipal de 2020”.

Outras chapas

Outros dois candidatos nas últimas eleições municipais, João Garcia (Podemos) e Hery Kattwinkel (PTB) ainda não tiveram suas contas julgadas pela Justiça Eleitoral, mas de acordo com a prestação de contas eles gastaram R$ 58 mil e R$ 82 mil – respectivamente.