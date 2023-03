Jorge Seba protocola pedidos de mais de R$ 13 milhões em Brasília 

Recursos solicitados são para diversas áreas, entre elas, social, saúde e infraestrutura.

A semana foi bem produtiva na agenda do prefeito Jorge Seba que visitou a capital federal em busca de melhorias para diversas áreas de Votuporanga. No total, mais de R$ 13 milhões de recursos foram pleiteados pelo prefeito junto a Ministérios, deputados e senadores.

Infraestrutura

Na área de infraestrutura, Seba se reuniu com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e com o deputado federal Baleia Rossi, para solicitar R$ 8 milhões para obra de drenagem na região do Cecap II, uma área que possui cerca de 2 mil residências, totalizando aproximadamente 6.200 habitantes.

Junto ao deputado Luiz Carlos Motta, Seba solicitou R$ 2,5 milhões para outra obra de drenagem, beneficiando o bairro São João, mais precisamente na região da Rua dos Lírios. Além deste pedido, o prefeito também requereu ao parlamentar, R$ 250 mil para aquisição de fraldas geriátricas e de bebês.

Seba também se reuniu com a senadora Mara Gabrilli que garantiu a destinação de R$ 500 mil para acessibilidade dentro da obra de revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes. O prefeito aproveitou a oportunidade para agradecer o envio de R$200 mil para custeio na área da saúde já destinados pela parlamentar.

Social

No Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Jorge Seba foi recebido pela assessora Jane Matos do ministro José Wellington Barroso de Araújo Dias, onde solicitou a reforma do CRAS Sul e a construção de sede própria para o CRAS Leste.

Saúde

Para a área da saúde, Seba protocolou diversos pedidos de custeios sendo R$ 500 mil para o senador Marcos Pontes; R$ 500 mil para a deputada Simone Marqueto; outros R$ 500 mil para a deputada Carla Zambeli, que contou com apoio do Grupo Direita Votuporanga; e mais R$ 500 mil do Deputado Tiririca, que também confirmou outros R$ 150 mil para aquisição de cestas básicas.

Viagem a São Paulo

Na semana passada, o prefeito Jorge Seba também esteve em São Paulo para atualizar projetos em andamentos e solicitar novos investimentos do Governo do Estado para o município. Entre as reuniões, o encontro com o assessor executivo da CDHU, Erick Romero, sobre as obras de desfavelamento que seguem na fase infraestrutura do loteamento, para posteriormente receber as 185 casas. Já na Coordenadoria de Convênios, com o subsecretário Rubens Cury, a coordenadora Ivani Vicentini e assessora Paula Damasceno, atualizou sobre os processos em andamento.

“Fomos informados que Votuporanga conseguiu atender 100% das exigências realizadas, não perdendo nenhum convênio anunciado pelo Governo. Os nossos servidores estão de parabéns pela dedicação e comprometimento para garantir esse resultado. São mais de R$94 milhões conquistados com a ajuda do deputado Carlão Pignatari, que atendeu ao nosso pedido e intermediou por esses recursos”, destacou o prefeito Jorge Seba. Entre as obras estão a cobertura do Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, recapeamento, galerias pluviais e construção de espaços como as escolas dos bairros Colinas e Carobeiras, Casa da Juventude, Qualivida Saúde e Centro de Convivência, além de ampliação e melhorias de nossas unidades escolares.

Neste primeiro trimestre, Jorge Seba também já se encontrou com o governador Tarcísio de Freitas e equipe de secretários estaduais para apresentar as demandas de Votuporanga.