Jorge Seba e Carlão Pignatari anunciam conquistas aos vereadores

O prefeito de Votuporanga/SP e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foram recebidos na Câmara, pelo presidente da Casa, o vereador Serginho da Farmácia (PSDB) e outros parlamentares.

A tarde desta segunda-feira (8), foi de anúncios importantes para Votuporanga/SP. Em visita à Câmara Municipal, o prefeito Jorge Seba (PSDB) e o deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), se reuniram com os vereadores para anunciarem importantes investimentos para o município.

Os dois líderes políticos votuporanguenses anunciaram aos parlamentares pedidos apresentados pela Câmara Municipal, como a construção de praças esportivas, as chamadas Areninhas, Centro Comunitário e também melhorias para o distrito de Simonsen.

Seba e Carlão foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal – Serginho da Farmácia e demais vereadores. Foram anunciadas duas grandes conquistas para Votuporanga: a liberação de recursos via emendas do deputado estadual Carlão que permitirão o início das obras do novo Centro Comunitário do bairro Chácara das Paineiras, no antigo prédio da Paróquia Bom Jesus – há anos abandonado e a conquista de cinco areninhas poliesportivas que serão instaladas nos quatro pontos da cidade e uma no distrito de Simonsen – a pedido de Carlão e levarão lazer e saúde a comunidade.

Areninha Esportiva:

Trata-se de espaços com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED. Cada instalação tem investimento de R$ 315 mil, totalizando R$ 9,7 milhões de recursos do Governo de São Paulo em novos espaços esportivos. Em parceria com a Prefeitura de Votuporanga (que disponibiliza o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica), a pasta implanta a “areninha” em até 15 dias após o início das obras.

Com materiais modulares, a Prefeitura pode inclusive mudar o local do equipamento de acordo com as necessidades da cidade.

O prefeito Jorge Seba e o deputado Carlão agradeceram o apoio dos vereadores nessas conquistas. “Votuporanga é líder regional graças ao trabalho em união entre os poderes Executivo e Legislativo”, disse Seba.

O deputado Carlão ressaltou que fez questão de anunciar as conquistas inicialmente aos vereadores, parceiros da comunidade. “Os vereadores são porta voz de nossa comunidade, e muitos pedidos, como esses anunciados na Câmara, foram solicitados pelos parlamentares”, destacou.

Por sua vez, o presidente do Legislativo parabenizou a ação do Executivo municipal e do presidente da Alesp. “Os colegas vereadores sempre buscam junto a essas esferas públicas investimentos e melhorias para a comunidade votuporanguense”, lembrou Serginho da Farmácia.