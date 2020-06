Jorge Seba deve se posicionar nos próximos dias como pré-candidato a prefeito

O arquiteto e urbanista, Jorge Seba, ex-secretário de Planejamento, visitou na manhã desta quinta-feira a redação do Diário. Na conversa, ele falou sobre a experiência de ter trabalhado por mais de 25 anos na administração pública e com diferentes prefeitos, além de ter sido vereador e presidente da Câmara na década de 90. Comentou também como coordenou os trabalhos do novo Plano Diretor do município, um estudo que vai nortear o crescimento e as ações dos agentes públicos e privados pelos próximos 10 anos.

Com a desistência da candidatura do ex-prefeito Júnior Marão nestas eleições, Seba desponta como o principal nome a ser apoiado por Marão e o deputado estadual Carlão Pignatari. O ex-secretário deve se posicionar nos próximos dias e colocar o seu nome a disposição do partido e das lideranças como pré-candidato a prefeito.