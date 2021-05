Jorge Seba cria Comitê de Retomada Econômica em Votuporanga

Ações deste Comitê terão como princípio entender a vocação da cidade e planejar o crescimento econômico a longo prazo considerando os reflexos naturalmente causados pela pandemia.

O prefeito Jorge Seba criou o Comitê de Retomada Econômica que tem como objetivo coordenar ações que proporcionem a recuperação de empregos e renda no período de pós-pandemia do coronavírus em Votuporanga. O Decreto nº 13.331, de 21 de maio de 2021, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (25).

O Comitê será presidido pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, e terá representatividade de diversos segmentos da sociedade civil e Poder Público. “As ações deste Comitê terão como princípio entender as potencialidades e vocação econômica da cidade para planejar o crescimento a longo prazo considerando os reflexos naturalmente causados pela pandemia”, explicou o secretário.

Mais de 60 propostas já deverão ser discutidas pelo Comitê e encaminhadas ao Executivo, entre elas, o novo eixo comercial na região oeste da cidade. Incentivos fiscais para pequenos empreendedores também estão na lista de propostas. “Sabemos que a cidade precisa estar preparada para enfrentar os desafios econômicos e continuar com o processo de crescimento”, ressaltou Rodrigo Beleza.

Entre as representatividades, o Comitê terá 18 instituições da sociedade civil: ACV, Airvo, Sebrae, Senac, Senai, Sest/Senat, Sincomércio, Sindicato Rural, Searvo, FEV, IFSP, FORS, Futura, ETEC, Santa Casa/Sansaúde, APM, Associação dos Contabilistas e OAB. Representando o Poder Público estarão a Câmara Municipal e as Secretarias Municipais de: Assistência Social, Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Planejamento, Direitos Humanos, Educação e Saev Ambiental.