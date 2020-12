Jorge Seba apresenta mais três nomes e completa secretariado 

Em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (29), o prefeito eleito de Votuporanga/SP apontou que à Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria Geral ficará com Edson Marco Caporalin, já a pasta da Cidade com Vander Marcelo Coienca e, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com Janaína Cristina da Silva



Na tarde desta terça-feira (29), o prefeito eleito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSDB) e o vice, Valter Benedito Pereira (MDB), apresentaram no Auditório da Associação Comercial de Votuporanga, outros três integrantes de sua futura gestão, que tem início em 1º janeiro.

Diante da imprensa e convidados, Seba divulgou quem ficará à frente dos setores: Secretaria Municipal da Cidade, Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria Geral, e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; encerrando assim o ciclo com 20 indicações.

Nomeações anteriores:

Secretaria da Fazenda – Deosdete Vecchiato;

Secretaria da Administração – Andrea Thomé;

Procurador Geral do Município – Glauton Feltrin;

Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária – Rodrigo Beleza;

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Salvador Castrequini Neto;

Secretaria de Governo – Alexandre Elias Giora;

Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança – Marcos Silvério Moreno Camargo;

Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) – Adauto Mariola;

Secretaria da Saúde – Ivonete Felix do Nascimento;

Secretaria de Esportes e Lazer – Fabiano Cássio de Souza Gimenez;

Secretaria de Educação – Ederson Marcelo Batista;

Secretaria de Planejamento e Habitação – Tássia Gélio Coleta Nossa;

Secretaria Municipal de Assistência Social – Meire Regina de Azevedo;

Secretaria Municipal de Direitos Humanos – Emerson Pereira;

Superintendente da Saev Ambiental – Antônio Alberto Casali;

Superintendente Adjunto da Saev Ambiental: Aldo Takao Okoti;

Diretor do Procon Votuporanga – Leandro Vinícius Conceição.

Nomes anunciados nesta terça-feira:

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – Janaína Cristina da Silva

Jornalista formada pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, com especialização em Comunicação e Marketing pela Unirp – Centro Universitário de Rio Preto, Janaína Cristina da Silva, 38, é responsável pela Assessoria de Comunicação da Santa Casa de Votuporanga desde 2010. Em 2018, assumiu a coordenação da Captação de Recursos da instituição, fazendo a interface entre o hospital e os governos estadual e federal. Organizou diversos eventos em prol da Santa Casa e campanhas beneficentes em Votuporanga e outras cidades da região.

Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria Geral – Edson Marco Caporalin



Advogado, formado pela UNIRP – Centro Universitário de São José do Rio Preto, Edson Marco Caporalin, 43, atua como servidor público municipal desde 2003, ocupando diversos cargos de direção na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Também já foi vice-presidente da Comissão Permanente de Licitações e, desde 2017, é assessor de gabinete para elaboração de leis e decretos municipais.

Secretaria Municipal da Cidade – Vander Marcelo Coienca

Empresário e comerciante há 19 anos no ramo de peças e acessórios, Vander Marcelo Coienca, 46, foi vereador na 17* legislatura (2017/2020), eleito com 817 votos, e 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal (2019/2020). É reconhecido por ser extremamente atuante, com a apresentação de mais de 300 indicações, 18 projetos de lei e 347 ofícios, entre outros. Também foi Vice-Presidente da Comissão de Justiça e Redação.