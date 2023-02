Jorge Seba apresenta demandas ao novo Governo de São Paulo 

Seba se encontrou com Kassab, Coronel Helena e diretor da CDHU, Silvio Vasconcellos.

Em sua primeira visita oficial ao novo Governo de São Paulo, o prefeito Jorge Seba (PSDB) se reuniu, na última terça (14.fev) e quarta-feira (15) com representantes de três importantes áreas da administração: Governo e Relações Institucionais, Esporte e CDHU.

Recepcionado pelo secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), Seba apresentou as demandas do município já protocoladas na Pasta. Entre elas, obras de drenagem e pavimentação na Vila Carvalho e na região da Rua dos Lírios, que sofreu recentemente com alagamento devido a problemas de mais de 40 anos; uma etapa do desassoreamento da represa municipal; travessia pavimentada da avenida Anastácio Lasso, interligando o Jardim Universitário ao São Cosme que fará parte do anel viário; construção de passarela na Rodovia Péricles Belini (SP-461) nas proximidades do II Distrito Industrial; prolongamento da marginal até Simonsen; e também recursos para uma parte da obra da revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes. Todas as obras estão orçadas em mais de R$ 40 milhões.

Em visita à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Jorge Seba ficou otimista em acompanhar os preparativos para a licitação que contratará a empresa para construção das 185 casas do desfavelamento para as famílias que hoje vivem nas regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. Seba foi recebido pelo diretor técnico Silvio Vasconcellos.

Por fim, Seba também se encontrou com a secretária de Esportes, Coronel Helena Reis, e com o assessor técnico da Secretaria, Marquinhos Cardoso, onde apresentou os pedidos para Votuporanga na área esportiva.

Na última semana, o prefeito Jorge Seba também se encontrou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em agenda do Governo pela região. “Temos o Governo do Estado como um grande parceiro do nosso município. Conseguimos executar diversas obras importantes para o desenvolvimento de Votuporanga devido aos investimentos conquistados junto ao Estado. Sabemos que isso se dá pelo diálogo que é a marca do nosso governo”, disse Seba.