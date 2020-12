Jorge Seba anuncia seus primeiros secretários

Na manhã de ontem no auditório da Associação Comercial o prefeito eleito Jorge Seba anunciou seus três primeiros secretários de governo. Seba anunciou Glauton Oliveira Feltrin para ser responder pela Pasta da Procuradoria Geral do Município, já para a secretaria Municipal da Fazenda ele indicou Deosdete Aparecido Vechiato e para secretaria da Administração Municipal, Andréa Isabel da Silva Thomé.

Conheça os novos secretários:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretária – Andréa Isabel da Silva Thomé

Advogada nas áreas civil e criminal. Formada pela Universidade de Osasco, tem 47 anos, é pós graduada em Direito do Consumidor. Foi presidente do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, entre 2004 e 2006, e diretora do Procon Votuporanga, de 2006 a 2020. Já foi Conselheira da Santa Casa de Votuporanga e também integrantes do Conselho Municipal da Mulher.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Secretário – Deosdete Aparecido Vechiato

Bacharel em Ciências Contábeis e também em Direito pela Unifev, tem 61 anos, tem especialização em Contabilidade e Finanças. É servidor público municipal desde 1979. No período de 1988 e 2010 foi contador da Prefeitura de Votuporanga. Também já prestou consultoria financeira de desde 2015 é assessor de gabinete do Município para as áreas contábil e financeira.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Procurador-geral – Glauton Oliveira Feltrin

Advogado formado pela Unifev, Glauton tem 39 anos, é servidor público municipal concursado pela Prefeitura de Votuporanga desde 2008. Já trabalhou na assessoria jurídica de licitações e contratos e foi presidente da Comissão de Licitações. Desde 2017 exerce a função de Corregedor-Geral da Procuradoria Geral do Município (PGM). Atualmente está se especializando em Direito Público.