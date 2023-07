Jorge Seba anuncia Paralamas do Sucesso para o FLIV 2023

Grande banda brasileira será atração principal da 13ª Edição do Festival Literário de Votuporanga.

Na tarde de ontem, no Cine do Parque da Cultura, o prefeito Jorge Augusto Seba revelou a atração máxima da 13ª Edição do FLIV (Festival Literário de Votuporanga). No dia 7 de agosto, o palco principal receberá a renomada banda Paralamas do Sucesso.

Além da empolgante notícia, foram anunciados também os dois curadores do evento, responsáveis por selecionar toda a agenda do festival. A pesquisadora Ana Paula Dias Rodrigues e o escritor e gestor cultural Pierre André Ruprecht assumirão essa importante função.

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o deputado Carlão Pignatari, a secretária municipal de Cultura, Janaína Silva, representantes dos parceiros do evento, como a SAEV Ambiental, representada pelo diretor executivo Luciano Passoni, e o diretor da TV TEM, Luiz Ricardo Queiroz. O vereador Tiago Lio também esteve presente, representando a Câmara de Vereadores e falando em nome do presidente Daniel David.

Desde 2011, o FLIV tem se mantido firme em sua missão de proporcionar à cidade e à região a vivência do poder transformador da leitura, por meio de uma diversidade de atividades, como bate-papos com escritores, contação de histórias, oficinas, cursos, espetáculos de teatro, dança e música.

Apenas em sua última edição, no ano passado, o evento atraiu 73 mil visitantes de 83 cidades, 11 estados brasileiros, além de 4 países (Argentina, Bolívia, França e Chile). Esses números destacam o FLIV como um dos mais importantes festivais do gênero em São Paulo e no Brasil.

O Festival Literário de Votuporanga é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. O evento conta com o apoio da Amigos da Arte – Organização Social de Cultura, Poiesis Instituto de Apoio à Cultura e à Literatura, Museu da Imagem e do Som e SP Leituras. Entre os patrocinadores estão Neoenergia Elektro, Sesc, Senac e Biblion. A promoção é da TV TEM, afiliada da Rede Globo, e do site TEM Mais.

Com a confirmação da participação da icônica banda Paralamas do Sucesso, a 13ª Edição do FLIV promete ser um evento inesquecível, unindo literatura, música e cultura em um encontro único na cidade de Votuporanga. Prepare-se para vivenciar momentos de pura emoção e inspiração no dia 7 de agosto.