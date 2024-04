Jorge Macaé brilha no 3º Grande Prêmio de Ciclismo de Fernandópolis 

O atleta votuporanguense cravou o 3º lugar na categoria 60+.

O atleta votuporanguense Jorge Macaé pedalou forte e chegou em 3º no pódio da categoria 60+ do 3º Grande Prêmio de Ciclismo de Fernandópolis/SP, disputado no último domingo (21.abr). A prova teve largada às 9h, sob supervisão da Federação Paulista de Ciclismo.

O atleta que conta com apoio da Casa da Bike celebrou nas redes sociais: “É Deus no comando sempre, obrigado Senhor por mais uma participação, cada dia mais uma vitória, obrigado senhor.”