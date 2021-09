Jorge Canil se aposenta após 32 anos na Comarca 

Juiz decano no Fórum de Votuporanga/SP recebe homenagens em reconhecimento ao trabalho.

Nesta segunda-feira (20), se aposentou o Juiz Jorge Canil após mais de 32 anos atuando no Fórum da Comarca de Votuporanga/SP. O ato do Tribunal de Justiça foi publicado no Diário Oficial, assinado pelo presidente, O desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco.

A trajetória do Magistrado é uma das mais elogiadas por colegas de toga, profissionais do Direito e pelos representantes da comunidade votuporanguense. A aposentadoria de Canil já era esperada. Em 2017 ele foi promovido a Juiz de entrância final; na época, abriu mão de atuar em Varas na sede do Tribunal de Justiça para continuar residindo em Votuporanga.

O magistrado que se tornou referência na área da Justiça, presidindo o Tribunal do Júri, sendo responsável por julgamentos notáveis em crimes brutais ocorridos em várias cidades da Comarca; também é apaixonado por outra área, à do futebol. Jorge Canil carrega consigo suas paixões esportivas pelo Palmeiras, além do Votuporanguense, ao qual fazia questão de acompanhar as partidas no campo aos finais de semana.

“Doutor Jorge Canil sempre atuou com esmero e profissionalismo de forma a distribuir justiça durante todos esses anos na carreira em Votuporanga. Tive o prazer de testemunhar isso como delegado de polícia e depois como advogado. Que ele tenha muita saúde e desfrute dessa merecida aposentadoria”, disse o advogado Jaime Pimentel.

Funcionários do Fórum também se despediram de Canil lembrando da educação, profissionalismo e respeito dispensado a todos durante as décadas de trabalho.

” O Dr. Jorge é um ícone da magistratura, um juiz que trouxe a tradição dos juízes clássicos cumulada com a modernidade que o Judiciário exigiu na evolução dos tempos. Marcou gerações de operadores do Direito. Vai fazer falta seus ensinamentos. Que Deus conserve sua saúde para que possa aproveitar sua merecida aposentadoria.”, disse o professor de direito e advogado criminalista, Douglas Teodoro Fontes.

“Um misto de alegria e tristeza nos permeia. Dr. Jorge Canil recebe sua merecida aposentadoria após tantos anos de serviços prestados à sociedade, boa parte à votuporanguense, que teve a felicidade de ser contemplado com sua designação. Profissional educado, sensível e reto, sentiremos falta da sabedoria e experiência. Parabéns!”, diz em nota a diretoria da 66ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Votuporanga.

*Informações/VotuporangaTudo