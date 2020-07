Joice Bini é encontrada morta em seu apartamento no Jardim Mastrocola

A enfermeira Joice Bini de 35 anos foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (03) no quarto do seu apartamento, que fica na Rua Santos Dumont, no bairro Jardim Mastrocola, em Votuporanga. A sua mãe a encontrou no imóvel e chamou as autoridades policiais.

A morte foi oficializada pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ainda não estão esclarecidas as causas e nem como aconteceu a sua morte.

O que se comentava no local entre autoridades policiais, é que, ou se foi morta, ou ainda, que tenha tirado a própria vida. Segundo informações colhidas no local, foram constatados alguns hematomas nos braços e existem evidencias de que possivelmente foi injetado algum produto em sua veia, o que poderia ter provocado a sua morte. O óbito pode ter ocorrido na noite desta quarta-feira (01).

A Policia Cientifica se encontra no local e deve emitir um laudo nos próximos dias, para esclarecer o que aconteceu. A liberação do corpo para velório e sepultamento ainda não foram determinados.