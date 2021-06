Joia do Votuporanguense, Jean Carlos é emprestado ao Atlético-GO

O atacante de 18 anos tem vínculo com a Pantera Alvinegra até fevereiro de 2024 e disputará o Brasileirão Sub-20 pelo Dragão de Goiás.

O Clube Atlético Votuporanguense confirmou na quarta-feira (23) o empréstimo de Jean Carlos, de 18 anos, que se prepara para disputar do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Atlético-GO. O atacante, considerado uma das joias da Pantera Alvinegra, tem vínculo com o clube da Arena Plínio Marin até fevereiro de 2024 e ficará emprestado ao time de Goiás, inicialmente, até o final do ano, com opção de compra.

Jean Carlos marcou um gol em 12 partidas pelo Campeonato Paulista da Série A3, sendo um dos destaques da base do CAV durante a campanha e pode retomar ao clube para a temporada 2022.

Em entrevista, o jovem atleta comentou a fase: “Estou muito feliz com a minha transferência aqui para o Atlético-GO, estou ansioso para fazer uma boa estreia e um bom campeonato. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele faz em minha vida, também agradecer ao Clube que abriu essa porta para chegar até aqui, que é a Votuporanguense. Só tenho que agradecer ao Diego [Diego Cope – diretor de futebol do CAV], o presidente Caskinha, que acreditaram no meu trabalho. Espero fazer um bom campeonato aqui, dar alegria ao torcedor do Dragão, que possamos fazer uma boa campanha aqui”.