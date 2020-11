Jogos Virtuais do Colégio Unifev têm grande participação entre os alunos

Estudantes enviaram vídeos praticando suas modalidades esportivas preferidas; resultado pode ser conferido pelo link: www.unifev.edu.br/jogosvirtuais

Nas últimas semanas, os alunos do Colégio Unifev estiveram concentrados em gravar vídeos praticando diversas modalidades esportivas para a 1ª edição dos Jogos Virtuais da Escola. Com a ajuda de seus familiares, cada estudante escolheu um esporte preferido e compartilhou o seu talento com professores e colegas de sala.

As modalidades esportivas disponíveis no regulamento foram atletismo, basquete, corda, dama, dança, futsal, handebol, judô, tênis de mesa, voleibol e xadrez, entre outras.

A docente responsável pelos jogos, Profa. Esp. Christiane Furia Gavioli de Educação Física, explicou que a competição teve o objetivo de mostrar que mesmo estando em casa é possível manter uma rotina de atividades físicas e se divertir.

“Seguindo nossas orientações, cada aluno teve a missão de reproduzir com a participação de seus familiares uma tarefa a partir da modalidade escolhida. Ficamos felizes com a adesão e o engajamento de cada um e agradecidos por todo o suporte dado pelos pais”, disse.

A iniciativa também contou com a organização dos outros docentes da disciplina Profa. Esp. Adriana Cristina Gratão Cabral; Prof. Esp. Antônio Benjamin da Silva (Toninho); Profa. Ma. Diná Duarte; Prof. Esp. Leonardo Rodrigo Eduardo Rodrigues; e Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior.

O resultado dos Jogos Virtuais pode ser conferido pelo link: www.unifev.edu.br/jogosvirtuais