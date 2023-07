Jogos Regionais: Votuporanga despacha Ilha Solteira e está na semifinal

Classificação veio de virada, por 2 a 1, com dois gols do atacante Ramon; Votuporanga pega Araçatuba neste sábado de olho na final.

O elenco da SEV (Secretaria de Esportes de Votuporanga) carimbou na tarde desta sexta-feira (7.jul) o passaporte para a semifinal dos 65º Jogos Regionais do Interior do Estado de São Paulo, disputado em São José do Rio Preto/SP, ao vencer Ilha Solteira por 2 a 1, e de virada.

O percurso da garotada Sub-18, formado pela escolinha da SEV (Ferroviária), pelos professores Rilla, Pereira e Raul, e que representa a terra das brisas suaves não foi fácil. Logo na estreia, o poderoso Mirassol e a derrota por 1 a 0. Mas, com os detalhes ajustados, Votuporanga iniciou a reação avassaladora, e a primeira vítima foi o Bandeirante de Birigui que perdeu por 1 a 0; em seguida foi a vez do América/Rio Preto ficar pelo caminho, nas oitavas, ao perder também por 1 a 0.

Já nesta sexta-feira, Votuporanga contou com dois gols do atacante Ramon para despachar Ilha Solteira.

Neste sábado, a partir das 15h, o desafio vale o passaporte para a final dos Jogos Regionais.

Ao Diário, o integrante da comissão técnica Raul Borges comentou a campanha e o desafio deste sábado: “Esperamos um jogo disputado. Pois a equipe do Araçatuba, assim como o Mirassol, Tanabi, Rio Preto, são formadas por atletas do Sub-20 que disputam o Paulistão.

A caminhada de Votuporanga no torneio segue de qualquer jeito, se vencer disputa a final com chance de trazer na bagagem o troféu de campeão da edição 2023; e se perder, disputará o terceiro lugar.