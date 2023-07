Jogos Regionais: Osmani fica em 3º no salto com vara 

O atleta votuporanguense do atletismo brilhou em mais uma edição dos Jogos e aos 57 anos ganhou um novo apelido: ‘vozão voador’

O multiatleta votuporanguense, Osmani Furniéles Bórba, a Locomotiva Humana, vive em alta voltagem nas competições que participa. Nesta segunda-feira (10.jul), durante o 65º Jogos Regionais, disputados em São José do Rio Preto/SP, Osmani repetiu boa apresentação, e assim como no ano passado, conquistou um lugar no pódio: bronze no salto com vara.

Sob o tradicional sol do noroeste paulista, o votuporanguense dividiu a prova com outros cinco competidores, e ao atingir a marca de 2,40m, aos 57 anos, ficou com o 3º lugar e ganhou um apelido novo dos colegas: ‘vozão voador’.

Ao Diário, Osmani comentou a conquista: “A prova foi realizada às 14h, com sol bravo e adversários muito bons. Sou grato ao professor Medalha por todas as orientações técnicas; a Secretaria de Esportes e Lazer, TRT Transportes, e a todos que sempre torceram por mim nas corridas de rua, provas de pista e campo nos Jogos Regionais. Mesmo não tendo todas as condições para treino e preparação específica para esta prova, que é muito técnica, consegui um resultado espetacular. Não esperava conseguir tamanha proeza. Estou muito feliz. De 100 metros à maratona, de decatlo, duathlon, ou outros esportes, se é para fazer, faça o seu melhor, pois eu faço o meu melhor, sempre.”