Jogos Paralímpicos: Escola Enny encerra participação com mais um pódio 

Alunos da instituição de ensino votuporanguense brilharam na competição disputada no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP.

A equipe da Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada no bairro Pozzobon – única unidade da Diretoria de Ensino de Votuporanga/SP à ter representantes nos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo – encerrou na última terça-feira (27.jun) sua participação na edição 2023. E seguindo a métrica que balizou as etapas anteriores e liderados pelo professor Márcio Fukuiama, a delegação local faturou mais um pódio.

Na modalidade Atletismo T 20, a Escola Enny foi representada por Tifini, Jhenifer e Rafael Henrique de Oliveira que trouxe na bagagem o título de vice-campeão no arremesso de peso com a marca de 7,19m.

Os demais atletas, também tiveram bons resultados, ficando entre os 10 primeiros lugares nas suas respectivas categorias nos saltos e corridas.

Ao Diário, Márcio Fukuiama comentou: “Os Jogos são voltados para pessoas com deficiência e proporcionam acima de tudo, interações, vivências e conhecimentos que estimulam os alunos a serem cidadãos vencedores na vida, melhoram a sua autoestima e principalmente dão oportunidade para que sejam autônomos.”

O professor fez acompanhou de perto toda a desenvoltura votuporanguense na competição fez questão de expressar gratidão: “Quero agradecer profundamente todas as pessoas que colaboraram para que esta participação e ‘sonho’ destas crianças se tornassem possíveis, com doações, patrocínios, rifas e etc.”

“Esperamos que as lideranças possam olhar com mais carinho e atenção para essas necessidades com ações concretas, pois estar presente na maior competição escolar do estado, requer muita resiliência e dedicação e somente com mais apoio é que futuramente teremos mais atletas locais, brilhando pelas competições afora”, emendou Márcio Fukuiama.