Jogos Abertos: vôlei masculino de Votuporanga perde na estreia 

Equipe volta as quadras nesta terça-feira, às 9h, quando encara o Assis; 85ª edição dos Jogos Abertos do Interior ‘Horácio Baby Barioni’ acontece em Rio Preto.

A equipe masculina de vôlei de Votuporanga enfrentou e acabou superado na estreia dos Jogos Abertos do Interior, em Rio Preto, pelo fortíssimo São José dos Campos, uma das mais tradicionais equipes masculinas do Brasil, inclusive, onde a equipe principal Farma Conde São José é integrante da elite do voleibol nacional, figura como uma das principais equipes da Superliga e com inúmeros atletas integrantes das seleções brasileiras de base e adulta.

No Ginásio do Sesc rio-pretense, às 10h, o esquadrão votuporanguense não conseguiu segurar o São José dos Campos e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 25/18 e 25/19.

Nesta terça-feira, os votuporanguenses voltam as quadras, às 9h, contra o Assis, no Ginásio de Esportes Alberto Cecconi.

A equipe de Votuporanga que é comandada pelo treinador Márcio Fukuiama ainda terá pela frente o São Caetano, na quarta-feira (11).

Ao Diário, o técnico relembrou que a equipe de Votuporanga fez sua preparação de forma intensa, inclusive, participando da Premier League, uma forte liga adulta, com o objetivo de buscar uma vaga nas quartas de final da competição, e quem sabe, sonhar com uma disputa pelas medalhas dos Jogos Abertos.

“Vale lembrar que a equipe votuporanguense conquistou uma inédita medalha de ouro nesta categoria e estar participando desta competição significa compor a elite do voleibol sub-21 do interior do Estado de São Paulo, condição esta alcançada, graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, através do secretário Marcello Stringari, e também das empresas: Bicho Feliz, Polizeli Parafusos, Padoca do Libanês e Di Calçados [Cosmorama/SP]”, detalhou Fukuiama.

A 85ª edição dos Jogos Abertos do Interior ‘Horácio Baby Barioni’, acontece de 2 a 14 de outubro, em Rio Preto, reunindo um seleto grupo de estrelas em meio aos cerca de 8 mil atletas, além de revelar inúmeros talentos no esporte. Evento é a maior competição poliesportiva da América Latina.