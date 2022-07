Jogadora de Cosmorama é convocada para Copa do Mundo Feminina Sub-20 

Carol Gil, de 18 anos, é jogadora do Internacional Futebol Clube.

A jogadora Carol Gil, de 18 anos, foi convocada para a disputa da Copa do Mudo de Futebol Feminina Sub-20. Carol é natural de Cosmorama/SP e integra o elenco do Internacional Futebol Clube, de Porto Alegre/RS, onde foi campeã brasileira da categoria.

A lateral-esquerda se apresentou na última terça-feira (12.jul), na Granja Comary, em Teresópolis/RJ, onde a seleção se prepara sob comando do técnico Jonas Urias para a disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-20 FIFA Costa Rica 2022 que será disputada entre os dias 10 e 28 de agosto nas cidades de San Jose e Alajuela.

Em suas redes sociais, Carol Gil comemorou a convocação. “Toda honra e glória a Deus, por esse momento incrível na minha vida, estou muito feliz pela oportunidade e confiança”, declarou a jogadora.

Com quatro grupos de quatro seleções em cada, o torneio contará com 16 equipes no total. As duas melhores de cada grupo se classificam às quartas de final. Na sequência, as vencedoras dos duelos se enfrentam na semifinal e, consequentemente, na grande final.

O Brasil caiu no Grupo A, mesma chave da nação anfitriã, Espanha e Austrália. Das adversárias do Brasil, duas nunca enfrentaram a seleção em competições da Fifa nesta categoria: Costa Rica e Espanha. Já as rivais australianas já duelaram com as brasileiras em duas oportunidades – 2002 e 2006 – e em ambas a seleção saiu vitoriosa.

O Brasil é um dos quatro países que participaram de todas as edições do Mundial Fifa Sub-20. A lista seleta inclui também Alemanha, Nigéria e Estados Unidos. A melhor campanha da seleção brasileira ocorreu no Mundial de 2016 (Rússia), com a conquista da medalha de prata.