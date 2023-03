Jogador revelado pelo Fefecê é vendido por cerca de R$ 4,5 milhões 

Raniele, de 26 anos, foi destaque do Avaí em 2022 e defenderá as cores do Cuiabá.

O Cuiabá contratou o volante Raniele, de 26 anos, do Avaí. Segundo informações do Globo Esporte de Santa Catarina, o Dourado desembolsou cerca de R$ 4,5 milhões para adquirir o passe do atleta em definitivo.

Além de meio-campista defensivo, o jogador também pode atuar como zagueiro. Raniele chegou a ter propostas de clubes da Série A, como América-MG e Coritiba, porém o Cuiabá venceu a concorrência.

Natural de Baixa Grande/BA, Raniele tem passagens pelas categorias de base do Fernandópolis e da Ferroviária, onde foi promovido ao profissional.

O volante chegou por empréstimo ao Avaí na temporada 2022. Pelo clube catarinense, ele disputou 51 jogos e marcou dois gols.

Raniele também jogou por times paulistas como Taubaté, Penapolense, Portuguesa e Botafogo-SP, além de Jacuipense e Bahia.