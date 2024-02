Joaquim marca de cabeça, e Santos vence o Água Santa em São Bernardo 

Carille roda o elenco e volta a vencer no Paulista; time de Diadema acerta a trave nos acréscimos.

Em uma partida com erros de finalização e pouca inspiração, o Santos contou com um gol de cabeça de Joaquim na reta final do jogo para vencer o Água Santa, por 1 a 0, em São Bernardo do Campo, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Com testes no time titular, Carille rodou o elenco e se recuperou da derrota no clássico contra o Palmeiras. Atual vice-campeão estadual, o time de Diadema aumentou para três jogos a sequência sem vitória no torneio.

Com a bola rolando

O Santos dominou as principais ações da primeira etapa, que não foi marcada por grandes emoções. Furch, por exemplo, teve duas tentativas – uma depois de arrancada de Cazares e outra em finalização desviada -, mas pouco assustou a defesa do Água Santa. Com ex-Santos no elenco, a equipe de Diadema criou com Bruno Mezenga e Luan Dias, mas ambas oportunidades foram desperdiçadas.

Água Santa e Santos mantiveram o ritmo da partida depois do intervalo, com pouca velocidade. Furch, mais uma vez, teve oportunidade aos oito minutos, mas finalizou longe do gol depois de rebote de tentativa de Otero. O argentino finalmente conseguiu marcar, aos 13, mas o lance foi anulado porque a bola tocou no braço do atacante. Quando a partida parecia caminhar para um empate sem graça, Joaquim subiu mais alto que os defensores do Água Santa para aproveitar cobrança de escanteio de Felipe Jonatan e cabecear para fazer 1 a 0. Nos acréscimos, Jael teve a oportunidade do empate, mas a cabeçada acertou a trave.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo no domingo, quando enfrenta o Guarani, às 18h30, na Vila Belmiro.