João Paulo viaja, mas segue como dúvida no Santos 

Goleiro embarcou para o Rio de Janeiro, para o duelo com o Fluminense, mas só saberá neste sábado se vai jogar.

O Santos encerrou nesta sexta-feira (28.jul) a preparação para o confronto contra o Fluminense, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 16h, no Maracanã.

O elenco do Peixe trabalhou durante o período da manhã, no CT Rei Pelé. O técnico Paulo Turra realizou uma atividade tática para definir a equipe que irá a campo. Além disso, os jogadores também treinaram finalizações e bolas paradas.

A dúvida segue sendo João Paulo. O capitão santista trabalhou no gramado nesta sexta-feira, mas segue em recuperação de uma inflamação no quadril. O goleiro viajou com o restante do elenco para o Rio de Janeiro, mas a decisão sobre a escalação será somente no dia da partida.

A tendência é que Paulo Turra mantenha a base da equipe que empatou com o Botafogo, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com isso, o treinador mantém o esquema com quatro jogadores no meio de campo e dois atacantes.

Um provável Santos para enfrentar o Fluminense é formado por: Vladimir (João Paulo); João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

