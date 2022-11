João Paulo lamenta mais uma temporada ruim do Santos: “Muita coisa a ser corrigida” 

Goleiro aguarda conversa com Rueda e mudanças no Peixe para o ano que vem: “É pedir desculpas à torcida”.

Goleiro titular e um dos capitães do atual elenco do Santos, o goleiro João Paulo lamentou mais uma temporada ruim do clube da Vila Belmiro. Após a derrota para o Botafogo, por 3 a 0, o jogador se dirigiu aos torcedores do Peixe e pediu desculpas pelo que foi apresentado em campo desde o mês de janeiro.

“Mais uma vez, uma temporada muito abaixo do esperado. Temos que pedir desculpas à nossa torcida”, reconheceu o goleiro ainda no gramado do estádio Nilton Santos.

O revés para o Botafogo foi o segundo jogo seguido sem vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, já que havia empatado com o Avaí, em 1 a 1, na rodada passada. Agora com 47 pontos, o Peixe não possui qualquer possibilidade de jogar a Copa Libertadores no ano que vem, e pelo segundo ano seguido, fará parte do grupo que disputa a Copa Sul-Americana.

“Não podemos fazer um jogo sem um chute no gol. O Botafogo foi muito superior e mereceu a vitória. Era decisão, não encaramos desta forma. Vamos sentar e conversar com o presidente para ver o que acontece. Esperamos um ano melhor, tem muita coisa a ser corrigida”, finalizou João Paulo.

De acordo com o presidente Andres Rueda, o Santos terá um maior poderio financeiro em 2023. O clube, no entanto, segue no mercado em busca de um novo treinador e também de um executivo de futebol.

Próximo jogo

No domingo, às 16h, o Peixe se despede de sua torcida no estádio da Vila Belmiro ao receber o Fortaleza pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos não tem mais ambições na tabela, enquanto o Leão do Pici buscará uma vaga na Copa Libertadores.