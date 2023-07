João Paulo inicia tratamento no quadril e vira dúvida do Santos para enfrentar o Fluminense 

Goleiro deixou jogo contra o Botafogo chorando; Peixe só volta a campo no sábado.

O goleiro João Paulo, capitão do Santos, iniciou nesta segunda-feira tratamento para uma inflamação no quadril, que o fez deixar mais cedo o empate por 2 a 2 contra o Botafogo, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

João Paulo começou a reclamar de dores do lado direito do quadril no início do segundo tempo e foi substituído por Vladimir aos 16 minutos, depois de um período caído no gramado. Nesta segunda-feira, ele fez tratamento acompanhado pelo departamento médico no CT Rei Pelé.

Com isso, o goleiro é dúvida para enfrentar o Fluminense no próximo sábado, às 16h, no Maracanã, também pelo Brasileirão. Caso não tenha condições de jogo, Vladimir deve ser seu substituto.

*Com informações do ge