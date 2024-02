João Paulo Ferraresi é pré-candidato à Prefeitura de Valentim Gentil 

Estreante na política, o comerciante que é filiado ao Solidariedade, traz no social e no desenvolvimento econômico e sustentabilidade as principais bandeiras de um futuro governo.

Com o cenário político em total ebulição e a aproximação do período eleitoral de 2024, os pré-candidatos colocam seus nomes à disposição da sociedade, e dito isso, o comerciante João Paulo Ferraresi (Solidariedade) é pré-candidato à Prefeitura de Valentim Gentil/SP.

Em uma conversa com o Diário, Ferraresi, presidente do diretório municipal valentim-gentilense, explicou que é um dos nomes dentro da legenda a se dispor a trabalhar por Valentim Gentil: “Estou entusiasmado em anunciar minha pré-candidatura à Prefeitura, representando uma nova geração de liderança comprometida em fazer a diferença. Tenho 43 anos, sendo 33 em Valentim Gentil, e como sou comerciante, representante da Kitlar, nas ruas, tenho contato direto com a população, desde os clientes mais carentes até os com maior poder aquisitivo.”

“Eu vejo as necessidades, o que pode ser feito. Meu compromisso é olhar com empatia para os mais carentes e implementar políticas inclusivas que atendam às suas necessidades com amor e dedicação. Além disso, pretendo impulsionar o desenvolvimento econômico, apoiando vigorosamente a indústria, o comércio local e a agricultura, criando oportunidades e fortalecendo nossa comunidade”, emenda o pré-candidato.

O estreante na política João Paulo Ferraresi fala com entusiasmo das principais bandeiras que compõem seu futuro plano de governo que ainda está em formação, sempre voltado ao social, ao desenvolvimento e a sustentabilidade: “Sim, tenho muita vontade e disposição para trabalhar pelos nossos valentim-gentilenses. E realmente precisamos olhar com amor para o social, amparar os que mais necessitam, isso faz parte da minha base cristã. No entanto sabemos que uma administração não é feita somente de um setor, todos devem andar em harmonia para que o município se desenvolva, oferecendo também mais saúde, segurança e educação.”

“Por exemplo, uma coisa que penso e tenho vontade de colocar em prática, se prefeito, desenvolver uma feira, proporcionando aos produtores, principalmente da agricultura familiar, a oportunidade de oferecer seus produtos, dentre eles os orgânicos, com mais sabor, saúde, aos munícipes. Com espaço estruturado, devidamente organizado. Parece uma coisa simples, mas é o poder público incentivando, investindo na sua população para o bem das pessoas”, detalhou.

O pré-candidato também falou sobre geração de empregos: “É necessário fazer Valentim Gentil subir ainda mais de patamar, e um dos pontos fortes de Valentim Gentil é sem dúvidas o comércio. Então precisamos investir na capacitação de profissionais interessados que serão contratados pelas empresas. Além de atrair novos empreendimentos, empresas, para o nosso município, gerando assim novos empregos, renda e consequentemente uma melhora na qualidade de vida da nossa comunidade.”

João Paulo Ferraresi, casado com Juliana Ferraresi e pai de Arthur e Marina, explicou ao Diário que, como é período de anúncio de pré-campanha, não poderia cravar quem seria seu vice-prefeito, mas ressaltou que está com o nome praticamente definido.

Quando os partidos irão oficializar as candidaturas?

Os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas das eleições de 2024 na Justiça Eleitoral. Entretanto, antes, é necessária a realização de convenções partidárias. Nos eventos, que devem ser realizados entre 20 de julho e 5 de agosto, as siglas deliberam sobre coligações e escolhem os candidatos e candidatas para as disputas do Executivo e do Legislativo. Antes desse período, quem deseja disputar a eleição deve dizer que é pré-candidato, seja ao cargo de prefeito ou de vereador.

Campanha

A propaganda eleitoral começa um dia após a data final para oficialização das candidaturas: 16 de agosto. Antes, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e passível de multa.

Horário eleitoral gratuito

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV é exibida nos 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno. Dessa forma, começará em 30 de agosto e será encerrada em 3 de outubro. O primeiro turno acontece em 6 de outubro.