João Paulo, do Santos, dorme por duas semanas em hospital após internação da esposa

Goleiro e capitão do Peixe optou por manter discrição enquanto sua mulher esteve internada por conta de uma infecção.

O goleiro João Paulo viveu noites conturbadas ao longo das duas últimas semanas. Em apoio à esposa, que esteve internada em Santos por conta de uma infecção contraída após procedimento estético, o capitão do Peixe dormiu quase todas as últimas noites longe de casa em um espaço destinado aos acompanhantes no hospital.

Juliane Morais, esposa de João Paulo, foi operada na segunda semana do mês de fevereiro e, infelizmente, a operação não saiu conforme o esperado. Na quarta-feira, a companheira do capitão do Peixe recebeu alta médica, compartilhou nas redes sociais os dias de sofrimento no período internada e agradeceu ao marido pela ajuda.

“Orgulho e gratidão do meu marido incrível. Não me deixou desanimar por nenhum segundo. Sofreu junto comigo durante essas semanas, só saía do meu lado para ir treinar e quando acabavam os jogos já corria direto para o hospital. Obrigado minha vida, eu te amo demais”, confidenciou Juliane.

Com antecedência, João Paulo avisou a diretoria do Santos do problema com a esposa. O Peixe colocou seu departamento médico à disposição e ofereceu apoio, mas o goleiro optou por manter a discrição nos bastidores.

Com exceção aos dias de jogos e viagens da equipe, o goleiro dormiu todas as noites no hospital ao lado da esposa e não em casa ou no CT Rei Pelé.

Segundo relatos ouvidos pela imprensa, o capitão manteve a conduta profissional e não externou o problema ao grupo de jogadores, apenas com pessoas mais próximas da família. Durante todo o período, o goleiro foi um dos primeiros a chegar para os treinamentos e não apresentou qualquer tipo de questão extracampo.

No período de internação da esposa de João Paulo, o Santos jogou contra São Bento, São Paulo, Santo André e Portuguesa pela fase de grupos do Campeonato Paulista. O goleiro participou de todos os minutos de todas as partidas.

*Com informações do ge