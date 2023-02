João Lucas treina no Santos e deve enfrentar o São Paulo 

Lateral-direito havia sentido dores no joelho direito durante a vitória do Peixe por 1 a 0 sobre o São Bento, na Vila Belmiro.

O Santos treinou na manhã desta sexta-feira (10.fev), no CT Rei Pelé, de olho no clássico contra o São Paulo. O lateral-direito João Lucas, que tinha um desconforto no joelho direito, trabalhou com os companheiros e deve estar à disposição para o jogo de domingo, às 19h, no Morumbi.

João Lucas havia sentido um problema durante a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o São Bento, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, e preocupava o técnico Odair Hellmann. A presença do lateral-direito no clássico ainda depende do treinamento de sábado, o último antes do jogo, mas ele deve estar à disposição.

Em compensação, Odair Hellmann não contará com o volante Sandry, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é de que Camacho seja o titular em seu lugar.

Assim, o Santos deve enfrentar o São Paulo com: João Paulo, João Lucas (Nathan), Maicon (Joaquim), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Ivonei; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Dos três reforços inscritos no Campeonato Paulista, apenas Joaquim está à disposição de Odair Hellmann. Lucas Lima, Alison e Daniel Ruiz ainda buscam a melhor condição física para entrarem em campo – apenas o meia, que já tinha uma passagem pelo Santos, já foi inscrito.

*Com informações do ge