João Garcia se filia ao Cidadania nesta sexta-feira 

Evento agendado para às 19h, no auditório da ACV, contará com a presença do deputado federal Alex Manente, dentre outras autoridades políticas.

O empresário João Garcia, que foi candidato a prefeito de Votuporanga/SP nas últimas eleições e já disputou uma vaga na Câmara Federal, em 2018, será oficialmente filiado ao Partido Cidadania em evento realizado às 19h, nesta sexta-feira (22.jul), no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga).

João Garcia estava no Podemos, inclusive, chegou coordenar regionalmente o partido, porém, em um período conturbado dentro da legenda acabou com a saída do político. A época, ele explicou a imprensa que sua saída do Podemos foi tranquila e que fazia parte de uma reestruturação política pessoal.

Em um vídeo divulgado, anunciando o evento de filiação, João Garcia aparece focado nas demandas locais: “vejo muitas mentiras disseminadas na nossa cidade; injustiças sendo cometidas; o sonho de nossa população sendo destruído; funcionários públicos totalmente desmotivados e oprimidos, e empresários totalmente desamparados, sem contar os nossos jovens que não tem a oportunidade do primeiro emprego. Sei que é nos momentos difíceis que surgem as oportunidades de mudanças e eu não posso me calar diante dessa situação”, pontua.

O evento de filiação deve contar com a presença do deputado federal Alex Manente (Cidadania-SP) e do pré-candidato a deputado estadual Mário Lacerda; dentre outras autoridades políticas.

Trajetória recente

João Garcia foi candidato a deputado federal em 2018, quando foi o mais votado na cidade com 13.269 votos. Dois anos depois, impulsionado pela expressiva votação, ele se lançou como candidato a prefeito, se sustentando como a chamada “terceira via”, conquistando ao fim do pleito o total de 4.959 votos.