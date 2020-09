João Garcia oficializa sua pré-candidatura a prefeito 

Conforme este Diário já havia anunciado no último dia 27, o empresário João Garcia assumiu sua pré-candidatura ao cargo de prefeito de Votuporanga, nesta segunda-feira (08). Os membros da Executiva local do Podemos garantem que a pré-candidatura de Garcia é oficial. A convenção do partido só acontecerá no prazo limite que é o dia 15 de setembro.

A notícia foi passada para este Jornal por Shirlei Trento, que disse ainda que a pré-candidatura de Garcia foi apoiada pela deputada federal Renata Abreu, presidenta nacional do PODEMOS, que até gravou um vídeo para dar apoio ao pré-candidato.

Shirlei Trento disse que a pré-candidatura de João Garcia conta com o apoio do PSD, Republicanos, PSL e Avante. Trento aproveitou para falar sobre uma mudança na diretoria do Podemos local. Ela que era vice-presidente do partido, passou a ser presidente e Cristian Nakabashi, que era presidente, passou a ser vice-presidente. Ela disse que o Podemos realizou a mudança por meio de uma comissão provisória.

Na visita a redação do Diário além de Shirlei estava o irmão do pré-candidato Gustavo Garcia, Heuler Trento -coordenador do Podemos na região e Chefe de Gabinete da deputada Renata Abreu-, além de Orlando Tagliaferro, integrante do partido.