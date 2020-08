João Garcia poderá assumir pré-candidatura a prefeito de Votuporanga

Executiva do PODEMOS poderá indicar João Garcia ao cargo de pré-candidato a prefeito para eleições de novembro neste domingo (30).

A executiva do partido PODEMOS de Votuporanga realizou um comunicado na manhã desta quinta-feira (27) que poderá indicar como pré-candidato ao cargo de prefeito de Votuporanga para as eleições municipais de novembro próximo, o nome do empresário. O anuncio oficial será feito neste domingo (30).

João Garcia em 2018 foi candidato a deputado federal pelo PRB. O pré-candidato tem 40 anos, é empresário no ramo de distribuição de combustíveis e atua na área de construção civil e é formado em Direito.

Nas eleições de 2016, João Garcia, que afirma ser ficha limpa, foi candidato a vice-prefeito na chapa liderada por Osvaldo Carvalho (MDB), na opinião dele, foi uma boa experiência, já que a disputa foi de alto nível.

Nas duas eleições passadas ele não teve votos suficientes para se eleger, mas não desanima e disse estar preparado para encarar este novo desafio.

Em Votuporanga, além de João Garcia, existem mais dois pré-candidatos ao cargo de prefeito municipal, o arquiteto Jorge Seba e o advogado e vereador Hery Kattwilkel.